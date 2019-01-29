Автоинструктор протаранил машины и сбил человека 

В Подольске инструктор по вождению устроил гонки на улице, протаранив несколько авто. Очевидцы попытались остановить неадекватного водителя, однако он говорил несвязно и, казалось, не понимал, о чём вообще речь. Мужчины предложили ему выйти из машины, но водитель вместо этого ударил по газам и поехал вперёд. При этом он сбил пешехода, тот оказался на капоте авто, но слетел. Позже выяснилось, что машиной синего цвета марки «Шевроле» управлял не обычный водитель, а местный автоинструктор. Сейчас видео с кадрами происшествия изучают правоохранительные органы, главный герой истории предпочитает не давать комментариев.