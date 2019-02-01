Автобус со школьниками перевернулся в Башкирии

Утром 1 февраля в Учалинском районе Башкирии попал в аварию школьный автобус с девятью детьми. Об этом сообщает Bash.News.

Автобус ПАЗ ехал из деревни Ахуново. На 16-ом километре трассы Учалы-Ахуново-Карагай он вылетел с дороги в кювет и упал на бок.

Некоторым детям после аварии потребовалась помощь врачей. Трое школьников получили легкие травмы.

По данным «Стерлеграда», пострадали не три, а два школьника, а также сопровождавшая их женщина.

«Башинформ» отмечает, что все пассажиры выбрались из автобуса через разбитое лобовое стекло. После обследования медики госпитализировали одного пострадавшего ребенка и женщину.