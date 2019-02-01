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Автобус со школьниками перевернулся в Башкирии 

Рамблер + ещё 17 50 минут назад
Фото: ТАСС
Утром 1 февраля в Учалинском районе Башкирии попал в аварию школьный автобус с девятью детьми. Об этом сообщает Bash.News.
Автобус ПАЗ ехал из деревни Ахуново. На 16-ом километре трассы Учалы-Ахуново-Карагай он вылетел с дороги в кювет и упал на бок.
Некоторым детям после аварии потребовалась помощь врачей. Трое школьников получили легкие травмы.
По данным «Стерлеграда», пострадали не три, а два школьника, а также сопровождавшая их женщина.
«Башинформ» отмечает, что все пассажиры выбрались из автобуса через разбитое лобовое стекло. После обследования медики госпитализировали одного пострадавшего ребенка и женщину.
Причина ДТП пока неизвестна. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии. По данным полиции, все дети были пристегнуты.
ДТП , ГИБДД
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