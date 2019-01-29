Пьяная угонщица в сугробе хотела флирта

24-летняя девушка в изрядном подпитии угнала чужую машину в Тульской области. Однако уехать далеко ей не удалось — автоледи застряла в ближайшем сугробе. Очевидцы предлагали ей помощь и просили выйти из машины, но девушка отказывалась, поскольку по какой-то причине сняла обувь и не могла её одеть. Зато, судя по кадрам, ей очень льстило внимание мужчин: она кокетничала не только с очевидцем, снимавшим видео, но и с прибывшими полицейскими. Покидать машину нетрезвая гонщица отказывалась, но в конце концов решила выйти, однако долго пыталась сделать это через пассажирское место и так и не смогла покинуть авто без помощи.