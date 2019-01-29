В Подмосковье два человека попали под электричку

Электропоезд сбил двух мужчин в районе платформы «Отрадное» в Московской области. Один из них погиб, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.

По данным ведомства, мужчины переходили железнодорожные пути по настилу, когда электропоезд, следующий по направлению Можайск — Москва, сбил их. Один из пострадавших скончался на месте, а другой получил травмы.

В настоящее время полиция выясняет подробности происшествия.

В декабре прошлого года около станции «47 км» пассажирский поезд сбил двух мужчин.