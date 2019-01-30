В Хабаровске автобус врезался в столб

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Хабаровске, пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сообщение о ДТП с участием рейсового автобуса на проспекте 60-летия Октября поступило спасателям в 07:55 (00:55 мск). Автобус врезался в железобетонный столб. На место вызова оперативно были направлены подразделения ГИБДД , полиции, пожарной охраны, а также кареты "скорой помощи".

"Автобус следовал по маршруту № 40, в салоне находилось семь пассажиров. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека. Они были переданы медикам и госпитализированы во Вторую краевую клиническую больницу Хабаровска", — говорится в распространенном релизе.

В результате ДТП столб упал на проезжую часть, затруднив движение автомобилистов на данном участке дороги. В ближайшее время столб уберут.