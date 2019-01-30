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Россиянина оштрафовали за катание на ковре 

Рамблер + ещё 6 4 часа назад
Фото: кадр из видео
24-летнего автомобилиста оштрафовали за то, что он прокатил друзей по дороге на ковре, прикрепленном к машине, говорится в сообщении, размещённом на сайте нижегородского управления МВД.
Накануне в YouTube появилось видео, на котором запечатлены два молодых человека, катающиеся на ковре по проезжей части в центре Нижнего Новгорода. Позже полицейские нашли владельца автомобиля, к которому было привязано необычное транспортное средство.
«Все участники инцидента были установлены сотрудниками полиции и опрошены в отделе полиции № 5 УМВД России по Нижнему Новгороду», — говорится в сообщении.
За рулём сидел житель Сормовского района города, которому выписали штраф в размере одной тысячи рублей за «перевозку людей вне кабины автомобиля».
Ранее к административной ответственности привлекли автолюбителя из Санкт-Петербурга, который таким же способом прокатил товарища на «ватрушке». Правила нарушил 19-летний местный житель, который решил прокатить знакомого по проезжей части на 94-м километре кольцевой автомобильной дороги. Молодые люди также сняли видеоролик и выложили его в сеть. На основе опубликованного видео правоохранители выписали водителю штраф за «нахождение пассажира вне кабины автомобиля».
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ДТП , МВД
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