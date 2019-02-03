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В Саратове маршрутка врезалась в снегоуборочную машину 

РИА Новости + ещё 13 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Маршрутный микроавтобус и снегоуборочная машина столкнулись в воскресенье в Саратове, в результате пострадали три пассажира маршрутки, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.
ДТП произошло в 11.15 (10.15 мск) напротив дома 35 по улице Пензенская.
"По предварительным данным, водитель микроавтобуса, следовавшего по маршруту №99, допустил столкновение с ковшом снегоуборочной машины. В результате происшествия трое пассажиров маршрутки госпитализированы", — говорится в сообщении.
По факту автоаварии ГИБДД проводит проверку.
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