В Саратове маршрутка врезалась в снегоуборочную машину 

Маршрутный микроавтобус и снегоуборочная машина столкнулись в воскресенье в Саратове, в результате пострадали три пассажира маршрутки, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД.
ДТП произошло в 11.15 (10.15 мск) напротив дома 35 по улице Пензенская.
"По предварительным данным, водитель микроавтобуса, следовавшего по маршруту №99, допустил столкновение с ковшом снегоуборочной машины. В результате происшествия трое пассажиров маршрутки госпитализированы", — говорится в сообщении.
По факту автоаварии ГИБДД проводит проверку.