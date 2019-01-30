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В Австрии удвоят штрафы за ДТП с детьми 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Австрии каждые три часа в ДТП попадает ребенок. Каждые два дня — погибает несовершеннолетний. В этой связи ведомство по безопасности движения предложило удвоить штрафы для водителей, в результате действий которых на дорогах в опасную ситуацию попадают дети, пишет газета Kronen Zeitung.
"Дети являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения из-за их моторики и когнитивного развития", — считает директор попечительского совета ведомства по безопасности движения Отмар Танн.
По словам эксперта, пришло время менять ситуацию к лучшему. Так, за последние пять лет улучшения статистики ДТП с участием детей не зафиксировано. В 2017 году на дорогах Австрии пострадали 2788 малолетних в возрасте до четырнадцати лет, восемь из них погибли. Причем, 42 процента из этого числа попали в аварию, будучи пассажирами, 27 процентов — пешеходами и 19 процентов — велосипедистами. Практика показывает, что в трех из четырех несчастных случаев на дороге дети не являются причиной аварии.
Отмар Танн настаивает на снижении скорости вблизи школ, детских садов и спортплощадок. "Снижение скоростного режима на дороге до тридцати километров в час является спасительной мерой для ребенка", — заключил представитель ведомства по безопасности движения.
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