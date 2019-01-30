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Названы самые опасные для вождения страны 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Depositphotos / rachwal
В Австрии вероятность попасть в автомобильную аварию в девять раз выше, чем в Дании, сообщает Daily Mail.
В Австрии на 10 тысяч жителей приходится 44 аварии, а в Дании — всего пять, свидетельствуют данные ежегодного отчета Европейской комиссии по происшествиям. Также довольно опасны поездки по Германии (37 аварий) и Бельгии (35).
Лишь чуть лучше показатели у Словении, Португалии, Мальты и Италии: там количество аварий на 10 тысяч жителей — около 30.
Самыми безопасными странами для автолюбителей названы Кипр (7,5 автопроисшествий на 10 тысяч жителей) и Финляндия (8,5).
Великобритания заняла 19 место в списке, там на 10 тысяч жителей было зарегистрировано 22 несчастных случая.
Чтобы снизить риск аварии, эксперты советуют лучше изучать правила дорожного движения и минимизировать влияние отвлекающих факторов на дороге.
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