Названы самые опасные для вождения страны

В Австрии вероятность попасть в автомобильную аварию в девять раз выше, чем в Дании, сообщает Daily Mail.

В Австрии на 10 тысяч жителей приходится 44 аварии, а в Дании — всего пять, свидетельствуют данные ежегодного отчета Европейской комиссии по происшествиям. Также довольно опасны поездки по Германии (37 аварий) и Бельгии (35).

Лишь чуть лучше показатели у Словении, Португалии, Мальты и Италии: там количество аварий на 10 тысяч жителей — около 30.

Самыми безопасными странами для автолюбителей названы Кипр (7,5 автопроисшествий на 10 тысяч жителей) и Финляндия (8,5).

Великобритания заняла 19 место в списке, там на 10 тысяч жителей было зарегистрировано 22 несчастных случая.

Чтобы снизить риск аварии, эксперты советуют лучше изучать правила дорожного движения и минимизировать влияние отвлекающих факторов на дороге.