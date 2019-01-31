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Московский водитель протаранил шлагбаум 

Рамблер 4 часа назад
Московский автолюбитель, который не мог выехать из двора из-за шлагбаума, попросту снёс ограждение. Происшествие на юго-западе Москвы запечатлела камера уличного видеонаблюдения. Водитель внедорожника подъехал к шлагбауму, намереваясь покинуть двор, но не смог открыть его. Тогда он вернулся в автомобиль, слегка отъехал, а затем протаранил заграждение. Жильцы дома, которым установка шлагбаума обошлась в 600 000 рублей уже подали заявление в полицию. Нарушителя сейчас разыскивают, ему грозит либо административный арест, либо лишение прав на управление автомобилем на срок до полутора лет.
ДТП , Видео
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