Московский водитель протаранил шлагбаум

Московский автолюбитель, который не мог выехать из двора из-за шлагбаума, попросту снёс ограждение. Происшествие на юго-западе Москвы запечатлела камера уличного видеонаблюдения. Водитель внедорожника подъехал к шлагбауму, намереваясь покинуть двор, но не смог открыть его. Тогда он вернулся в автомобиль, слегка отъехал, а затем протаранил заграждение. Жильцы дома, которым установка шлагбаума обошлась в 600 000 рублей уже подали заявление в полицию. Нарушителя сейчас разыскивают, ему грозит либо административный арест, либо лишение прав на управление автомобилем на срок до полутора лет.