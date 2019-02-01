Скорая с пациентом перевернулась в результате ДТП в Чите

На кадрах видно, что участникам ДТП пришлось выламывать стекла машины скорой помощи, чтобы помочь пострадавшим.

В Чите произошло серьезное ДТП с участием машины скорой помощи. В результате аварии пострадали четыре человека. Один из пострадавших госпитализирован.

По данным МВД по Забайкальскому краю, на регулируемом перекрестке машина скорой столкнулась с автомобилем Nissan Gloria. После этого автомобиль с медиками продолжил движение и «зацепил» иномарку Toyota Corolla Axio.

«У самого перекрестка стоит разбитый легковой автомобиль. Чуть дальше — скорая, которая перевернулась после столкновения с еще с одним автомобилем. Очевидцы сами перевернули легковушку, из под нее достали пострадавшую женщину-пешехода», — рассказал в соцсети очевидец произошедшего.

На кадрах видно, что участникам ДТП пришлось выламывать стекла машины скорой помощи, чтобы помочь пострадавшим.