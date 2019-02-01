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Скорая с пациентом перевернулась в результате ДТП в Чите 

ТК «Звезда» + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
На кадрах видно, что участникам ДТП пришлось выламывать стекла машины скорой помощи, чтобы помочь пострадавшим.
В Чите произошло серьезное ДТП с участием машины скорой помощи. В результате аварии пострадали четыре человека. Один из пострадавших госпитализирован.
По данным МВД по Забайкальскому краю, на регулируемом перекрестке машина скорой столкнулась с автомобилем Nissan Gloria. После этого автомобиль с медиками продолжил движение и «зацепил» иномарку Toyota Corolla Axio.
«У самого перекрестка стоит разбитый легковой автомобиль. Чуть дальше — скорая, которая перевернулась после столкновения с еще с одним автомобилем. Очевидцы сами перевернули легковушку, из под нее достали пострадавшую женщину-пешехода», — рассказал в соцсети очевидец произошедшего.
На кадрах видно, что участникам ДТП пришлось выламывать стекла машины скорой помощи, чтобы помочь пострадавшим.
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