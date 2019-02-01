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ДТП с участием скорой в Чите: четыре человека пострадали 

Вести.Ru + ещё 1 17 минут назад
Фото: www.vesti.ru
В центре Читы четыре человека получили травмы в результате столкновения трех автомобилей. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы управления МВД по Забайкальскому краю.
Как уточняется, на регулируемом перекрестке машина скорой помощи, передвигавшаяся с включенными проблесковыми маячками, столкнулась с автомобилем Nissan Gloria. После этого скорая продолжила движение и столкнулась с автомобилем Toyota Corolla Axio. В результате аварии пострадали четыре человека, передает ТАСС. Одного из пострадавших доставили в больницу.
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