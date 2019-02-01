В Китае приговорил водителя такси к смертной казни

Народный суд средней ступени города Вэньчжоу китайской восточной провинции Чжэцзян в пятницу приговорил к смертной казни водителя мобильного сервиса такси Didi Chuxing (аналог Uber) за изнасилование и убийство пассажирки в прошлом году, говорится в заявлении судебной инстанции.

"Первого февраля 2019 года в 10.30 по местному времени (5.30 мск) Народный суд средней ступени города Вэньчжоу провинции Чжэцзян в ходе закрытого заседания огласил смертный приговор в отношении обвиняемого Чжун Юаня по делу об изнасиловании, ограблении и умышленном убийстве, совершенным с особой жестокостью", — говорится в заявлении.

Резонансное убийство произошло в августе прошлого года в городе Юэцин провинции Чжэцзян, когда 20-летняя девушка по фамилии Чжао была убита после того, как воспользовалась услугой "попутный автомобиль" онлайн-сервиса такси Didi. Около 14.00 по местному времени (9.00 мск) девушка села в машину, спустя некоторое время напуганная девушка отправила сообщение подруге, что водитель едет по пустынной горной дороге, где нет ни одного автомобиля, и отправила данные о своем месторасположении. Спустя еще пять минут она отправила сообщение "спасите" и больше не выходила на связь. Полиции удалось поймать водителя, который сознался в изнасиловании и убийстве девушки и показал место, куда бросил ее тело.

После этого случая компания Didi по всей стране прекратила оказывать услугу "попутный автомобиль".

В прошлом году произошло еще одно убийство, связанное с Didi. В начале мая в провинции Шаньдун 21-летняя стюардесса авиакомпании Lucky Air была убита водителем такси Didi, когда возвращалась из аэропорта после завершения смены. На ее теле было более 20 ножевых ран, по данным следствия, девушка подверглась сексуальному насилию. Спустя несколько дней полиция нашла тело подозреваемого в городском канале. Что стало причиной его смерти, не уточнялось.