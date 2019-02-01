10-летний воришка орудовал в Москве

Московские автовладельцы стали жаловаться на пропажу автомагнитол из машин. Вор работал оперативно, старался не оставлять следов и успел совершить целую серию краж. В конце концов полицейские выяснили, что грабитель — 10-летний мальчик. Действовал он просто: подходил к машине, дёргал за ручку и, если дверь была открыта, залезал в салон и вытаскивал магнитолу. Но допросе мальчик рассказал, что хотел таким образом заработать денег. Семья маленького воришки относится к неблагополучным. Пока полицейские провели беседу с родителями и подключили к решению вопроса сотрудников психоневрологического диспансера.