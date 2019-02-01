Автоледи взбаламутила водителей резким маневром 

Автомобилистка из Китая взволновала участников дорожного движения неожиданным и слишком резким манёвром. Инцидент произошёл в городе Чжуншань провинции Гуанду на оживлённом перекрёстке. Управлявшая малолитражкой китаянка пересекла перекрёсток, а затем выполнила резкий разворот на 180 градусов с пересечением сплошной двойной линии. Как ни удивительно, но автоледи настолько ловко осуществила его, что, развернувшись, встала ровно в левую полосу. ЧП попало в объектив камеры видеонаблюдения и привлекло внимание дорожной полиции. Даму за создание опасной ситуации оштрафовали.