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Автоледи взбаламутила водителей резким маневром 

Рамблер 1 час назад
Автомобилистка из Китая взволновала участников дорожного движения неожиданным и слишком резким манёвром. Инцидент произошёл в городе Чжуншань провинции Гуанду на оживлённом перекрёстке. Управлявшая малолитражкой китаянка пересекла перекрёсток, а затем выполнила резкий разворот на 180 градусов с пересечением сплошной двойной линии. Как ни удивительно, но автоледи настолько ловко осуществила его, что, развернувшись, встала ровно в левую полосу. ЧП попало в объектив камеры видеонаблюдения и привлекло внимание дорожной полиции. Даму за создание опасной ситуации оштрафовали.
ДТП , Видео , ГИБДД
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