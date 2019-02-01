Мать с малышом обложила матом пассажиров маршрутки

Жительница Люберец, решившая проехать на маршрутке с малышом, показала другим пассажирам, как следует материться. Дама зашла в салон и поставила ребёнка прямо на сиденье. Когда пассажиры попросили её посадить мальчика, чтобы он не пачкал грязными ботинками обивку, женщина начала огрызаться с использованием нецензурной лексики. Перепалку снимали на видео очевидцы. Малыш по время агрессивной речи матери, которая почти полностью состояла из матерных слов, беспрерывно плакал, и пользователи соцсетей, прокомментировавшие ролик, отметили, что именно его больше всего жалко в этой ситуации.