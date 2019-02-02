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В Самаре фура протаранила 15 автомобилей 

ТК «Звезда» + ещё 4 1 час назад
На кадрах видео с места аварии видно, насколько сильно покорежены машины.
В субботу, 2 февраля, в Самаре произошло серьезное массовое ДТП. На улице Магистральной большегруз врезался сразу во множество автомобилей.
Фура повредила примерно 15 автомобилей, при этом полностью парализовав движение транспорта.
На кадрах видео с места аварии видно, насколько сильно покорежены машины. Ремонт большинства встанет в крупные суммы, а восстановить отдельные возможно и вовсе будет невозможно.
По словам очевидцев, ДТП произошло из-за того, что водитель грузовика пытался предотвратить другую аварию. По неподтвержденным данным, перед ним совершил резкий маневр другой автомобиль, и водитель фуры резко затормозил, чтобы не врезаться в него.
Собравшиеся на месте жители города помогают растащить завал и достать пострадавшие машины из сугробов. Пострадавших в результате ДТП нет.
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