В Самаре фура протаранила 15 автомобилей

На кадрах видео с места аварии видно, насколько сильно покорежены машины.

В субботу, 2 февраля, в Самаре произошло серьезное массовое ДТП. На улице Магистральной большегруз врезался сразу во множество автомобилей.

Фура повредила примерно 15 автомобилей, при этом полностью парализовав движение транспорта.

На кадрах видео с места аварии видно, насколько сильно покорежены машины. Ремонт большинства встанет в крупные суммы, а восстановить отдельные возможно и вовсе будет невозможно.

По словам очевидцев, ДТП произошло из-за того, что водитель грузовика пытался предотвратить другую аварию. По неподтвержденным данным, перед ним совершил резкий маневр другой автомобиль, и водитель фуры резко затормозил, чтобы не врезаться в него.

Собравшиеся на месте жители города помогают растащить завал и достать пострадавшие машины из сугробов. Пострадавших в результате ДТП нет.