В полиции назвали причину ДТП в Калужской области

Одной из причин ДТП с автобусом в Калужской области стал занос, в результате которого водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся в кювет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.

"Одной из причин ДТП стал занос автобуса на дороге, в результате чего водитель не справился с управлением и [автобус] опрокинулся в кювет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, водитель не скрылся с места аварии, он жив и в настоящее время дает показания полиции.

Около 09:15 мск 3 февраля на 128-м км дороги Калуга — Вязьма автобуса опрокинулся в кювет, в результате чего, по последним данным, четыре человека, включая одного ребенка, погибли. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, в момент аварии в нем, по данным МЧС, находились 48 человек, в том числе 33 ребенка. Они ехали в Калугу на соревнования.