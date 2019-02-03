Возросло число жертв ДТП с детьми под Калугой 

В Калужской области опрокинулся автобус с детьми, которые ехали из поселка Ярцево в Калугу на соревнования.
По данным телеграм-канала Mash, погибли восемь человек. По данным ГИБДД, происшествие произошло около 09:15 на 128-м км дороги Калуга — Вязьма. Автобус упал в кювет.
В нем находились 48 пассажиров, в том числе 33 ребенка. В пресс-службе МЧС заявили, что подготовлены два вертолета для возможной эвакуации детей. На месте работают бригады скорой, спасатели и полиция. Из автобуса извлекли 21 человека. Внутри заблокированы еще 6 человек.