Возросло число жертв ДТП с детьми под Калугой

В Калужской области опрокинулся автобус с детьми, которые ехали из поселка Ярцево в Калугу на соревнования.

По данным телеграм-канала Mash, погибли восемь человек. По данным ГИБДД, происшествие произошло около 09:15 на 128-м км дороги Калуга — Вязьма. Автобус упал в кювет.