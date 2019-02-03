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Лихач протаранил шесть автомобилей на севере Москвы 

Вести.Ru 1 час назад
Вечером в субботу, 2 февраля, водитель минивэна Mercedes устроил массовое ДТП на Фестивальной улице в Москве. Момент столкновения и последствия аварии попали на видео.
Судя кадрам с регистратора, предполагаемый виновник произошедшего не успел своевременно сбросить скорость перед небольшой пробкой и попытался уклониться от столкновения, однако не справился с управлением и протаранил шесть припаркованных автомобилей.
Как рассказал очевидец произошедшего, мужчине, находившемуся за рулем минивэна, понадобилась медицинская помощь — ее оказали медики скорой, оперативно прибывшие на место столкновения.
По версии автора ролика, водитель Mercedes находился в состоянии опьянения.
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