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После ДТП в Калужской области госпитализированы 19 человек 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Девятнадцать человек госпитализированы после ДТП с участием автобуса под Калугой. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в Министерстве здравоохранения Калужской области.
"10 детей [госпитализировали] в ЦРБ Юхновского района и восемь детей в областной детской больнице. Один взрослый отправлен в областную больницу. У остальных детей легкие ссадины, которые не требуют госпитализации", — сказал собеседник агентства.
Опрокинутый автобус, из которого уже извлечены 32 человека, еще не поднят. Как сообщил ТАСС министр здравоохранения Калужской области Константин Баранов, который находится на месте ЧП, на данный момент кран переворачивает автобус.
"Кран переворачивает автобус. Все силы и все средства есть", — сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщили ТАСС в МЧС РФ, в момент аварии в автобусе находились 48 человек, в том числе 33 ребенка. ДТП произошло на 37-м км автомобильной дороги регионального значения вблизи населенного пункта Извеково в Бабынинском районе Калужской области. Автобус, перевозивший детей, опрокинулся на бок.
По последним данным полиции, погибли четыре человека, в том числе один ребенок. По данным МЧС, госпитализированы 22 человека. Автобус следовал из Смоленска в Калугу.
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ДТП , МЧС , ИТАР-ТАСС
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