Названы имена попавших в аварию под Калугой детей

Опубликован список попавших в аварию под Калугой

В Сети появился список пассажиров, попавших в аварию под Калугой. Его опубликовал телеграм-канал Mash

Возросло число жертв ДТП с детьми под Калугой Осипова Ева + мама

Назарова Лида + мама

Прохорова Кира + мама

Соина Ульяна + мама

Поторочена Ульяна + мама

Аракелян София + мама

Соболева София + мама

Зашиловская Елизавета + мама

Рыжикова Полина +мама

Алексеева Екатерина + мама

Румянцева Влада + мама

Морозова Дарья

Буша Вика + мама

Муковенкова Татьяна + мама

Думанова Настя + мама

Коренова Надежда + мама

Шуилишива Виктория

Синькова Дарья

Боровикова Алина

Таткова Яна

Бородина Ксения

Муравьева Светлана

Гусева Дарья

Ахромина Любовь

Карабаджак Таня

Филипенкова Дарья

Паукова Елена

Авергенкова Елена

Миронова Вера

Миронова Елена Александровна, руководитель ансамбля

В воскресенье утром под Калугой перевернулся автобус с детьми. Они направлялись на танцевальный конкурс. Внутри был 41 человек, из них 16 взрослых, остальные дети. «МК» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД сообщает о четырех погибших. По данным телеграм-канала Mash, погибли 6 человек.

По данным ТАСС, из автобуса удалось извлечь 42 человек. Агентство сообщает о двух погибших.