Названы имена попавших в аварию под Калугой детей

В Сети появился список пассажиров, попавших в аварию под Калугой. Его опубликовал телеграм-канал Mash
Возросло число жертв ДТП с детьми под Калугой
- Осипова Ева + мама
- Назарова Лида + мама
- Прохорова Кира + мама
- Соина Ульяна + мама
- Поторочена Ульяна + мама
- Аракелян София + мама
- Соболева София + мама
- Зашиловская Елизавета + мама
- Рыжикова Полина +мама
- Алексеева Екатерина + мама
- Румянцева Влада + мама
- Морозова Дарья
- Буша Вика + мама
- Муковенкова Татьяна + мама
- Думанова Настя + мама
- Коренова Надежда + мама
- Шуилишива Виктория
- Синькова Дарья
- Боровикова Алина
- Таткова Яна
- Бородина Ксения
- Муравьева Светлана
- Гусева Дарья
- Ахромина Любовь
- Карабаджак Таня
- Филипенкова Дарья
- Паукова Елена
- Авергенкова Елена
- Миронова Вера
- Миронова Елена Александровна, руководитель ансамбля
В воскресенье утром под Калугой перевернулся автобус с детьми. Они направлялись на танцевальный конкурс. Внутри был 41 человек, из них 16 взрослых, остальные дети. «МК» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД сообщает о четырех погибших. По данным телеграм-канала Mash, погибли 6 человек.
По данным ТАСС, из автобуса удалось извлечь 42 человек. Агентство сообщает о двух погибших.