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Опубликован список попавших в аварию под Калугой 

Рамблер 22 минуты назад
В Сети появился список пассажиров, попавших в аварию под Калугой. Его опубликовал телеграм-канал Mash
Возросло число жертв ДТП с детьми под Калугой
  • Осипова Ева + мама
  • Назарова Лида + мама
  • Прохорова Кира + мама
  • Соина Ульяна + мама
  • Поторочена Ульяна + мама
  • Аракелян София + мама
  • Соболева София + мама
  • Зашиловская Елизавета + мама
  • Рыжикова Полина +мама
  • Алексеева Екатерина + мама
  • Румянцева Влада + мама
  • Морозова Дарья
  • Буша Вика + мама
  • Муковенкова Татьяна + мама
  • Думанова Настя + мама
  • Коренова Надежда + мама
  • Шуилишива Виктория
  • Синькова Дарья
  • Боровикова Алина
  • Таткова Яна 
  • Бородина Ксения
  • Муравьева Светлана
  • Гусева Дарья
  • Ахромина Любовь
  • Карабаджак Таня
  • Филипенкова Дарья
  • Паукова Елена
  • Авергенкова Елена
  • Миронова Вера
  • Миронова Елена Александровна, руководитель ансамбля
В воскресенье утром под Калугой перевернулся автобус с детьми. Они направлялись на танцевальный конкурс. Внутри был 41 человек, из них 16 взрослых, остальные дети. «МК» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД сообщает о четырех погибших. По данным телеграм-канала Mash, погибли 6 человек.
По данным ТАСС, из автобуса удалось извлечь 42 человек. Агентство сообщает о двух погибших.
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ДТП , Видео , Светлана Гусева , Дарья Морозова , Екатерина Алексеева , Елена Миронова , МВД
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Названы имена попавших в аварию под Калугой детей
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