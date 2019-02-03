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Медведев отреагировал на ДТП в Калужской области 

Газета.Ru + ещё 6 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев отреагировал на известие об аварии с Калужской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его пресс-секретаря Олега Осипова.
Как отмечается, он провел телефонный разговор с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой.
"Дмитрий Медведев позвонил министру Скворцовой, выслушал ее доклад о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калужской области и поручил предпринять все необходимое для оказания им медицинской помощи", — сказал Осипов.
Ранее сообщалось, что власти уточнили число погибших в ДТП в Калужской области.
Инцидент произошел на 128-м км дороги Калуга — Вязьма. Автобус следовал из Липецка в Калугу. В нем находилась группа детей, которая ехала на конкурс в филармонию. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся.
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