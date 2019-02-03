Медведев отреагировал на ДТП в Калужской области

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев отреагировал на известие об аварии с Калужской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его пресс-секретаря Олега Осипова.

Как отмечается, он провел телефонный разговор с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой

"Дмитрий Медведев позвонил министру Скворцовой, выслушал ее доклад о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Калужской области и поручил предпринять все необходимое для оказания им медицинской помощи", — сказал Осипов.

Ранее сообщалось, что власти уточнили число погибших в ДТП в Калужской области.

Инцидент произошел на 128-м км дороги Калуга — Вязьма. Автобус следовал из Липецка в Калугу. В нем находилась группа детей, которая ехала на конкурс в филармонию. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся.