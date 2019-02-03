Названа причина ДТП с детьм под Калугой

Автобус с детским коллективом, следовавший из поселка Ярцево в Калугу, перевернулся из-за того, что водитель не справился с управлением, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Калужской области.

«Одной из причин ДТП стал занос автобуса на дороге, в результате чего водитель не справился с управлением и опрокинулся в кювет», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщается, водитель жив и в настоящее время дает показания полиции.

В воскресенье утром под Калугой перевернулся автобус с детьми, которые направлялись на танцевальный конкурс. Внутри было 48 человек — дети и сопровождавшие их взрослые. Погибли семь человек — трое взрослых и четверо детей.