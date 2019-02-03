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Названа причина ДТП с детьм под Калугой 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Автобус с детским коллективом, следовавший из поселка Ярцево в Калугу, перевернулся из-за того, что водитель не справился с управлением, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Калужской области.
«Одной из причин ДТП стал занос автобуса на дороге, в результате чего водитель не справился с управлением и опрокинулся в кювет», — рассказали в пресс-службе.
Как сообщается, водитель жив и в настоящее время дает показания полиции.
В воскресенье утром под Калугой перевернулся автобус с детьми, которые направлялись на танцевальный конкурс. Внутри было 48 человек — дети и сопровождавшие их взрослые. Погибли семь человек — трое взрослых и четверо детей.
Несколько часов сотрудники МЧС вытаскивали из автобуса зажатых в салоне пассажиров.
ДТП , МЧС , МВД , ИТАР-ТАСС
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