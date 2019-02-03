Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Задержан водитель перевернувшегося под Калугой автобуса 

Москва24 3 часа назад
Фото: ТАСС/Пресс-служба МЧС РФ
Полиция задержала водителя автобуса, попавшего в ДТП в Калужской области. Об этом со ссылкой на местное УМВД сообщает ТАСС.
Утром 3 февраля на 128-м километре дороги Калуга — Вязьма перевернулся автобус MAN с детьми, ехавшими на музыкальный конкурс в Калугу. В результате ДТП погибли семь человек — четверо детей и трое взрослых. Всего в салоне находились 48 человек. Спасателям пришлось разрезать корпус автобуса, чтобы вызволить пассажиров.
По предварительным данным, автобус занесло, и водитель не справился с управлением. Водитель имел необходимый опыт и прошел медосмотр перед рейсом. МВД Калужской области возбудило уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Москва24: последние новости
Один человек погиб и девять пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Шанхае Число жертв ДТП под Калугой возросло до семи Маршрутка врезалась в снегоуборочную машину в Саратове
ДТП , МВД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
Названы имена попавших в аварию под Калугой детей
ДТП
Лихач протаранил шесть автомобилей на севере Москвы
ДТП
Смертельные танцы: автобус с детьми разбился под Калугой
ДТП Статьи
Fiat Argo трансформируется в кроссовер
Автоновости
«Запорожцы» закончились
Автоновости
В Самаре фура протаранила 15 автомобилей
ДТП
«Битву тракторов» в Москве сняли на видео
Автоновости
Возросло число жертв ДТП с детьми под Калугой
ДТП
Десятки машин столкнулись под Москвой
ДТП
Citroen создала необычные очки от укачивания в машине
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение