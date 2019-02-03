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В Госдуме призвали повышать культуру вождения и качество дорог 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Решение проблемы ДТП в России требует не только повышения наказания, но и улучшения качества дорог, оказания первой помощи, квалификации водителей и культуры вождения в целом, считает зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
В воскресенье утром в Калужской области опрокинулся автобус с детьми, которые ехали в филармонию для выступления в конкурсе. По данным МЧС, спасательные работы на месте уже завершены, погибли семь человек, в том числе четверо детей. Минздрав РФ ранее сообщил, что после аварии в стационарах остаются 33 человека.
"Эта проблема в принципе многогранная и многопланова. С точки зрения государственной политики на этот счет, необходимо подходить как с точки зрения повышения качества правоприменительной деятельности на этот счет, так и с точки зрения улучшения качества дорог, оказания первой помощи и самое главное — это культура вождения", — сказал РИА Новости Выборный.
Парламентарий добавил, что квалификация водителей не должна вызывать сомнений у пассажиров. Он подчеркнул, что требования к этим лицам должны быть максимально жесткими, поскольку транспортное средство уже само по себе является источником повышенной опасности.
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ДТП , Анатолий Выборный , Минздрав РФ , Госдума , РИА Новости
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