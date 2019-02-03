В Чувашии на трассе опрокинулся микроавтобус

Микроавтобус частной транспортной компании, перевозивший пассажиров, опрокинулся на дороге под Чебоксарами, сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

Авария произошла в воскресенье около 10.40 на 52 километре автодороги "Чебоксары-Сурское" в Красноармейском районе Чувашии.

"Водитель микроавтобуса "Луидор" частной транспортной компании, совершавший рейс по маршруту "село Калинино Вурнарского района — Чебоксары", не справился с управлением. Микроавтобус, в салоне которого находилось десять человек, опрокинулся на левый бок. По предварительным данным, никто из пассажиров микроавтобуса серьезно не пострадал. Некоторое время спустя в медучреждение обратилась одна пассажирка этого рейса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что детей среди пассажиров не было.

В сообщении подчеркивается, что "53-летний водитель маршрутки был освидетельствован, состояние опьянения не установлено". Обстоятельства происшествия выясняются.