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В Чувашии на трассе опрокинулся микроавтобус 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Микроавтобус частной транспортной компании, перевозивший пассажиров, опрокинулся на дороге под Чебоксарами, сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике.
Авария произошла в воскресенье около 10.40 на 52 километре автодороги "Чебоксары-Сурское" в Красноармейском районе Чувашии.
"Водитель микроавтобуса "Луидор" частной транспортной компании, совершавший рейс по маршруту "село Калинино Вурнарского района — Чебоксары", не справился с управлением. Микроавтобус, в салоне которого находилось десять человек, опрокинулся на левый бок. По предварительным данным, никто из пассажиров микроавтобуса серьезно не пострадал. Некоторое время спустя в медучреждение обратилась одна пассажирка этого рейса", — говорится в сообщении.
Отмечается, что детей среди пассажиров не было.
В сообщении подчеркивается, что "53-летний водитель маршрутки был освидетельствован, состояние опьянения не установлено". Обстоятельства происшествия выясняются.
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