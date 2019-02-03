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Человек погиб в ДТП с автобусом в Петербурге 

News.ru + ещё 4 6 часов назад
Фото: vk.com/spb_today
Пассажирский автобус столкнулся с двигавшейся по встречной полосе легковушкой в Санкт-Петербурге. Мужчина, ехавший в автомобиле, погиб.
Женщина, которая находилась за рулём машины «Kia», отправлена в медицинское учреждение. Пассажирка автобуса «ПАЗ-М305» также обратилась за помощью к врачам, но от госпитализации отказалась, передаёт ТАСС.
Инцидент произошёл в посёлке Серово, в Курортном районе города. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.
Ранее News.ru писал, что число погибших в аварии с автобусом в Калужской области у села Извеково возросло до семи. Среди жертв инцидента, по данным полиции, четверо детей. В салоне автобуса находились 47 человек, в том числе 31 ребёнок. В результате опрокидывания пострадал 31 человек, включая 30 детей.
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