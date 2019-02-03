Назван срок эксплуатации разбившегося автобуса с детьми 

Автобус, попавший в аварию в Калужской области, на момент перевозки детей эксплуатировался 30 лет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "Группы ГАЗ".
В отношении руководителя организации, которой принадлежит автобус, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").
"По предварительным данным, автобус MAN на момент совершения перевозки детей 3 февраля 2019 года эксплуатировался 30 лет", — сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что данное транспортное средство выработало свой ресурс еще 20 лет назад.
Автобус следовал из Липецка в Калугу. В нем находилась группа детей, которая ехала на конкурс в филармонию. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся, погибли семь человек.