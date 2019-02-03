Задержан владелец перевернувшегося в Калужской области автобуса

Следователи Следственного комитета в рамках расследования уголовного дела о ДТП в Калужской области задержали индивидуального предпринимателя — владельца перевернувшегося автобуса. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

"В рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после смертельного ДТП в Калужской области задержан владелец автобуса — индивидуальный предприниматель из города Ярцево Смоленской области", — говорится в сообщении СК в мессенджере TamTam.

По факту ДТП центральный аппарат СК расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ещё одно уголовное дело о нарушении правил ДТП возбудила полиция. В рамках этого дела задержан водитель автобуса.

В результате ДТП погибли семь человек и 38 пострадали.

"Тела всех погибших опознаны родственниками. Это женщины в возрасте 30, 31, 36 и 54 лет, две девочки 8 лет и одна девочка 7 лет", — уточнили в СК.

Следователи изымают документацию, имеющую значение для следствия, в том числе устанавливается техническое состояние автобуса.