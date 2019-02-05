Столичная госавтоинспекция получит новое вооружение

Виктор Васильевич, вы говорили о том, что на вооружении у ГИБДД появились новые технические средства для остановки машин. Что это такое?

Виктор Коваленко: Речь идет о принудительной остановке транспорта. То есть, если водитель пытается скрыться, уйти от преследования, если за рулем преступник или подозреваемый, то, чтобы его остановить, применяются такие технические средства. У нас на вооружении до сих пор были «Еж» и «Диана». Это такие ленты с шипами. Их нужно раскатать на дороге перед «сбежавшим» автомобилем. Шипы на них толщиной примерно с авторучку, пустотелые. Это сделано для того, чтобы воздух из шины быстро вышел и машина остановилась. Мы получили новый опытный образец, который называется «Барракуда» — такое название хищной рыбы. Это интересное, очень легкое устройство из композитных материалов. Такая небольшая полоска с шипами. Эта полоска находится у сотрудника полиции. Он может ее бросить под колесо автомашины, которая не остановилась, либо положить под колесо, когда проводит проверку автомобиля, если подозревает, что водитель может ударить по газам и скрыться.

А водитель это видит?

Виктор Коваленко: Конечно, он все это видит. А если принудительно нужно остановить преступника, то устройство это бросается на проезжую часть. Лента сделана по принципу «ванька-встанька». Всегда поворачивается шипами вверх и не позволит машине проехать. Мы сейчас ее изучаем. Она очень легкая, весом не тяжелее блокнота. Это импортная разработка. Мы изучаем ее, надеемся, что подобные устройства смогут поставлять отечественные производители.

В каких ситуациях «Барракуда» может пригодиться, особенно в Москве?

Виктор Коваленко: Я надеюсь, что в Москве пригодится в редчайших случаях. Потому что мы и так достаточно неплохо работаем, эффективно. И гонки здесь устраивать незачем. А скрывшихся водителей мы находим с помощью камер. Где-то на трассах, наверное, это будет очень интересно. Во время введения каких-то оперативных планов, когда нужно задержать преступника, блокировать какую-то территорию. Но есть жесткие требования, как применяется это устройство.

"Барракуду" инспектор может бросить под колесо автомашины, которая не остановилась, либо положить под колесо, когда проводит проверку автомобиля

В чем заключаются эти требования?

Виктор Коваленко: Во-первых, необходимо определить участок для остановки транспортного средства, оградить проезжую часть, произвести остановку движущегося автомобильного потока как можно дальше от места применения специальных средств, конечно же заблаговременно предупредить участников движения. Есть ограничения по категории транспорта, в отношении которого нельзя их применять. Это достаточно сложно. Могу сказать, что на моей памяти, сколько я работаю, ни разу такие устройства не применялись. Лента только находится как необходимое снаряжение в машине полиции. Как револьвер в кобуре: сейчас не нужен, но может пригодиться. Подробные требования к применению таких спецсредств изложены в наставлении о ДПС, которым мы ежедневно руководствуемся при несении службы.

Какие еще технические новинки собирается использовать ГИБДД?

Виктор Коваленко: В Москве обсуждается вопрос оснащения ГИБДД новыми машинами. Автомобили с повышенными динамическими характеристиками, а также пикапы потребуются в первую очередь на МКАД. Это дорога повышенной опасности, а количество погибших на ней достаточно велико.

Сейчас рассматривается вопрос тестирования машин со спортивными двигателями для нужд ГИБДД

В том числе потому, что увидеть в таком потоке при таких скоростях машину, которая внезапно остановилась или сломалась, достаточно сложно. Где-то по 5,5-6 процентов аварий — это наезд на припаркованный или неисправный транспорт. Конечно, нам необходимы такие машины. Во-первых, они высокие. На них можно разместить импульсные стрелки, которые в кузове поднимаются и далеко видны, как при ограждении строительных объектов. Эти пикапы оснащены лебедками, чтобы оказать помощь автомобилистам. Например, отбуксировать машину. В таком автомобиле предусмотрен набор специальных конусов с подсветками, чтобы можно было на трассе сделать плавный сгон и своевременно оградить это место, пока оказывается помощь.

Вы упомянули о машинах с мощными двигателями.

Виктор Коваленко: Да, сейчас рассматривается вопрос тестирования машин со спортивными двигателями. То есть теми, которые сотрудники ГИБДД смогли бы использовать на скоростных магистралях, чтобы служба могла противостять стритрейсерам которые устраивают гонки на дорогах. Нам необходимы машины с очень хорошими динамическими характеристиками.

Система «Пит-стоп» помогает отлавливать лихачей?

Виктор Коваленко: Мы давно отказались от измерения скорости с помощью, так называемых, «фенов», ручных измерителей скорости. В Москве достаточное количество камер для фиксаций нарушений. Но за любое нарушение, которое выявляется с их помощью максимальный штраф 5 тысяч рублей. Кроме штрафа, применять другие санкции нельзя. Нам же необходимо было строго наказывать злостных нарушителей, которые превышают скорость более чем на 60 км/ч. Поэтому была разработана программа «Пит-стоп». Это планшетный компьютер, с помощью которого сотрудник может подключиться к камерам фотофиксации. Программа показывает нарушителя, который превысил скорость более чем на 60 км/ ч. Инспектор видит, что через 2-3 минуты машина будет рядом с ним. Он останавливает эту машину, видит, кто за рулем, скорость зафиксирована в автоматическом режиме. Составляется материал и направляется в суд. Если судья считает нужным, применяет санкции, которые предусматривают лишение водительских прав. За прошлый год более ста нарушений — превышения скорости более 80 км/ч — выявлено с помощью этого комплекса.