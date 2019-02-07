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В столкновении двух автобусов в Египте погибли дети 

Вести.Ru + ещё 2 7 часов назад
Фото: EPA
Два рейсовых автобуса столкнулись на Синайском полуострове вблизи Шарм-эш-Шейха. В аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей — четырехлетний мальчик из Ирака и шестилетняя египтянка. Еще 16 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Дорожная полиция считает, что одной из причин столкновения могла стать скользкая после проливного дождя дорога.
В одном из автобусов находились туристы-иракцы, в другом — местные жители, сообщает ТАСС.
Минздрав Египта сразу же направил к месту происшествия 20 машин скорой помощи.
Из-за схода с гор селевых потоков некоторые участки дорог на Синайском полуострове закрыты для проезда.
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