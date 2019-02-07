В столкновении двух автобусов в Египте погибли дети

Два рейсовых автобуса столкнулись на Синайском полуострове вблизи Шарм-эш-Шейха. В аварии погибли четыре человека, в том числе двое детей — четырехлетний мальчик из Ирака и шестилетняя египтянка. Еще 16 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Дорожная полиция считает, что одной из причин столкновения могла стать скользкая после проливного дождя дорога. В одном из автобусов находились туристы-иракцы, в другом — местные жители, сообщает ТАСС Минздрав Египта сразу же направил к месту происшествия 20 машин скорой помощи. Из-за схода с гор селевых потоков некоторые участки дорог на Синайском полуострове закрыты для проезда.