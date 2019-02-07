В Приморье иномарка врезалась в остановку

Водитель иномарки в Партизанске Приморского края не справился с управлением и врезался в автобусную остановку, в результате травмы получили женщина и ребенок, сообщает региональное УМВД РФ.

"Установлено, что автомобиль Toyota Prius двигался со стороны улицы Московская в направлении Зарудничной. При повороте направо водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль вынесло на полосу встречного движения с последующим наездом на остановку общественного транспорта. В ДТП пострадали два человека: 46-летняя женщина и 11-летний мальчик", — говорится в сообщении.

Оба госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По данным УМВД, 31-летний водитель на момент ДТП был трезв. Его стаж вождения — 13 лет. В этом году он привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

По факту ДТП проводится проверка.