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В Приморье иномарка врезалась в остановку 

РИА Новости + ещё 4 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Водитель иномарки в Партизанске Приморского края не справился с управлением и врезался в автобусную остановку, в результате травмы получили женщина и ребенок, сообщает региональное УМВД РФ.
"Установлено, что автомобиль Toyota Prius двигался со стороны улицы Московская в направлении Зарудничной. При повороте направо водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль вынесло на полосу встречного движения с последующим наездом на остановку общественного транспорта. В ДТП пострадали два человека: 46-летняя женщина и 11-летний мальчик", — говорится в сообщении.
Оба госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
По данным УМВД, 31-летний водитель на момент ДТП был трезв. Его стаж вождения — 13 лет. В этом году он привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
По факту ДТП проводится проверка.
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ДТП , Toyota Prius , Toyota , МВД
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