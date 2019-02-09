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В Крыму машина с младенцем упала в кювет 

РИА Новости Крым + ещё 7 9 февраля 2019
Фото: пресс-служба МЧС РК
На трассе Алушта-Судак автомобиль ВАЗ-21014 съехал в кювет. В салоне авто находились женщина и два ребенка, одному из которых еще не было и двух месяцев. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.
Информация о случившемся поступила к спасателям накануне днем. По данным МЧС, 29-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд машины за пределы проезжей части в отлогий кювет.
Автомобиль с двумя детьми съехал в кювет на трассе Алушта-Судак
"В автомобиле кроме водителя находилось трое пассажиров: девушка и два ребенка, одному из которых нет еще и 2 месяцев. К счастью, никто не пострадал, в медицинской помощи не нуждался", — сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
Огнеборцы предприняли все необходимые меры для предупреждения возгорания на месте ДТП и помогли водителю эвакуировать автомобиль из кювета.
По данным ведомства, с начала 2019 года сотрудники МЧС Республики Крым привлекались к ликвидации последствий ДТП 44 раза.
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ДТП , Сергей Шахов , МЧС
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