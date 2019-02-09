В Крыму машина с младенцем упала в кювет

На трассе Алушта-Судак автомобиль ВАЗ-21014 съехал в кювет. В салоне авто находились женщина и два ребенка, одному из которых еще не было и двух месяцев. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Информация о случившемся поступила к спасателям накануне днем. По данным МЧС, 29-летний водитель не справился с управлением и допустил съезд машины за пределы проезжей части в отлогий кювет.

Автомобиль с двумя детьми съехал в кювет на трассе Алушта-Судак

"В автомобиле кроме водителя находилось трое пассажиров: девушка и два ребенка, одному из которых нет еще и 2 месяцев. К счастью, никто не пострадал, в медицинской помощи не нуждался", — сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Огнеборцы предприняли все необходимые меры для предупреждения возгорания на месте ДТП и помогли водителю эвакуировать автомобиль из кювета.