За год в «ЭРА-ГЛОНАСС» зарегистрировано около 900 тысяч транспортных средств

Аналитики компании составили статистику числа новых пользователей, зарегистрировавшихся в системе "ЭРА-ГЛОНАСС" за 2018 год.

Система предназначается для оповещения экстренных служб о попавшем в ДТП транспортном средстве. Она способна автоматически указывать точные его координаты.

Ровно год назад число оборудованных системой транспортных средств составляло 2 300 000. В феврале 2019 года это количество увеличилось до 3 200 000 автомобилей. Сопоставив факты, за 12 месяцев, систему "ЭРА-ГЛОНАСС" установили порядка 900 000 новых клиентов.

Со слов заместителя генерального директора, за всё время существования системы "ЭРА-ГЛОНАСС", операторы приняли 2 451 000 вызовов. Из них 16 602 в режиме автоматического вызова при тяжёлом ДТП. Благодаря системе было спасено много жизней.