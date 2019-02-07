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За год в «ЭРА-ГЛОНАСС» зарегистрировано около 900 тысяч транспортных средств 

Car.ru + ещё 1 7 февраля 2019
Фото: Car.ru
Аналитики компании составили статистику числа новых пользователей, зарегистрировавшихся в системе "ЭРА-ГЛОНАСС" за 2018 год.
Система предназначается для оповещения экстренных служб о попавшем в ДТП транспортном средстве. Она способна автоматически указывать точные его координаты.
Ровно год назад число оборудованных системой транспортных средств составляло 2 300 000. В феврале 2019 года это количество увеличилось до 3 200 000 автомобилей. Сопоставив факты, за 12 месяцев, систему "ЭРА-ГЛОНАСС" установили порядка 900 000 новых клиентов.
Со слов заместителя генерального директора, за всё время существования системы "ЭРА-ГЛОНАСС", операторы приняли 2 451 000 вызовов. Из них 16 602 в режиме автоматического вызова при тяжёлом ДТП. Благодаря системе было спасено много жизней.
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