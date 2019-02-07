Кусок колеса выбил окно в квартире в Петербурге

Сегодня утром, 7 февраля, в окно квартиры на шестом этаже дома №41 по проспекту Маршала Жукова в Санкт-Петербурге залетел кусок колеса.

По сообщению ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, около 6 утра водитель Audi Q7 выезжал с парковки и забуксовал. В результате сильного давления водителем на педаль газа, у автомобиля взорвалось левое заднее колесо и его кусок залетел в окно шестого этажа близстоящего дома.