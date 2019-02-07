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Кусок колеса выбил окно в квартире в Петербурге 

Рамблер 5 часов назад
Сегодня утром, 7 февраля, в окно квартиры на шестом этаже дома №41 по проспекту Маршала Жукова в Санкт-Петербурге залетел кусок колеса.
По сообщению ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, около 6 утра водитель Audi Q7 выезжал с парковки и забуксовал. В результате сильного давления водителем на педаль газа, у автомобиля взорвалось левое заднее колесо и его кусок залетел в окно шестого этажа близстоящего дома.
Как сообщает "Фонтанка" владелец дорогой иномарки пообещал собственникам жилья восстановить последствия утреннего ЧП.
ДТП , Фото , Audi , Audi Q7 , МВД , Фонтанка.Ру
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