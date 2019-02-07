В Подмосковье на 43% сократилось число ДТП

Водители "Мострансавто" стали реже попадать в ДТП — число происшествий сократилось на 43%, сообщил телеканал "360".

Итоги работы за 2018 год подвела комиссия по безопасности дорожного движения региона. Так, были отмечены положительные результаты организационной и профилактической работы с водительским составом "Мострансавто". В прошлом году аттестацию прошло свыше 1,5 тысячи сотрудников предприятия. Для снижения количества ДТП повысили контроль техсостояния транспорта перед выходом на рейс. Кроме того, водители проходят медосмотры.

Также более 1,7 тысячи автобусов "Мострансавто" оснастили системой IP-видеонаблюдения высокого качества. Это позволило лучше контролировать ситуацию как в салоне, так и за его пределами.

Каждый филиал предприятия оборудован учебными классами. Занятия с водителями проводят опытные инструкторы.