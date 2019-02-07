Неадекватный пешеход атаковал авто, разбив зеркало

Автолюбитель из Запорожья (Украина) столкнулся с неадекватным пешеходом, который напал на авто. Инцидент попал на видеорегистратор. Водитель следовал по улице и, увидев, что на светофоре загорелся красный сигнал, остановился перед пешеходным переходом, пропуская двух молодых людей. Один из пешеходов внезапно прыгнул с криками на капот, несколько раз ударил по нему руками и сполз на асфальт. Затем он атаковал машину сбоку. Авто ролика, выложивший его в Сеть, отметил, что дебошир разбил боковое зеркало, и обратился к пользователям с просьбой помочь опознать агрессивного пешехода.