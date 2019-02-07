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Автомобиль губернатора попал в аварию в Мурманске 

РИА Новости + ещё 4 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Автомобиль губернатора Мурманской области Марины Ковтун попал в аварию в центре Мурманска, самой главы региона в нем не было, в ДТП обошлось без пострадавших, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
"В четверг в Мурманске на улице Книповича в результате лёгкого касательного столкновения получил незначительные повреждения служебный автомобиль губернатора Мурманской области Марины Ковтун. Главы региона в машине не было. Пострадавших в ДТП нет", — говорится в сообщении.
Власти добавили, что автомобиль губернатора был марки BMV, в причинах аварии разберутся сотрудники ГИБДД.
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ДТП , Марина Ковтун , ГИБДД
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