Автомобиль губернатора попал в аварию в Мурманске 

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Приметы и суеверия автомобилистов

Два человека погибли в ДТП в Кабардино-Балкарии

Как не ошибиться с выбором станции техобслуживания

Машина влетела в остановку в Ростове‐на‐Дону

В столкновении двух автобусов в Египте погибли дети