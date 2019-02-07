Госдума ужесточила наказание за бегство с места ДТП

Для таких водителей, если результате аварии здоровью потерпевших был причинен тяжкий вред, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Депутаты Государственной думы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание для водителей, которые оставили место аварии. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документу сказано, что он предлагает внести изменения в статье 264 Уголовного кодекса России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Для водителей, которые скрылись с места ДТП и в результате аварии здоровью потерпевших был причинен тяжкий вред, предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет, либо лишение свободы сроком до четырех лет.

Если при аварии погиб человек, наказание для скрывшегося с места ДТП предусмотрено в виде лишения свободы сроком от двух до семи лет. Если при происшествии погибли два и более человека — от четырех до девяти лет.

Также парламентарии предложили разграничить административную и уголовную ответственность. Первая наступает при условии отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния. В этом случае наказанием предусматривается лишение водительских прав сроком от года до полутора лет, либо административный арест на 15 суток.