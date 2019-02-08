Автобусы сыпятся на ходу в самом молодом автопарке Европы

Последние несколько недель СМИ регулярно публикуют сообщения о ЧП с общественным транспортом. 6 февраля на северо-востоке Москвы на стоянке возле ЖД платформы Лось произошёл пожар. Моторный отсек автобуса загорелся на конечной остановке, в салоне было пусто. Пожарные приехали быстро, однако огонь уже поглотил большую часть машины.

News.ru связался с водителем одного из столичных автопарков и спросил о вероятных причинах происшествия. Мужчина не удивлён и утверждает, что автобусы зачастую выпускают на линию с опасными неисправностями.

Примечательно, что московские автобусы российские эксперты называют самыми молодыми в Европе со средним сроком эксплуатации пять−шесть лет. Единичные происшествия происходят в любом автопарке, но едва ли этот пожар можно назвать редким ЧП в «Мосгортрансе». За неделю до этого девушка провалилась сквозь пол движущегося автобуса и получила травмы ног. Нетипичное ДТП произошло на юго-западе столицы. По факту инцидента «Мосгортранс» организовал проверку, которая устанавливает причины произошедшего. Не дожидаясь её результатов News.ru решил провести собственное расследование.

По данным ведомства, инцидент случился 28 января в автобусе № 281. Транспорт пробирался через пробку и в какой-то момент крышка люка в задней части автобуса затрещала, а пассажирка по колено провалилась в технический отсек машины. Ряд СМИ утверждает, что у пострадавшей переломы обеих ног, но представители перевозчика заявляют лишь о незначительных ушибах.

«Пассажирка получила ушибы после того, как её нога попала в технологический люк на задней площадке салона. Моральный и материальный ущерб девушке был возмещён», — пояснили в «Мосгортрансе».

Предприятие ежегодно тратит миллиарды рублей на поддержание инфраструктуры и транспорта. Например, в 2018 году, по данным СПАРК, предприятие обошлось государству в 46 млрд руб.

Автобусы того самого 281 маршрута базируются в 18 автобусном парке на Новоясеневском проспекте. 1, 14 и 18 эксплуатационные площадки вместе образуют юго-западный филиал ГУП «Мосгортранс». На балансе филиала более 800 автобусов, около двух тысяч сотрудников, 1,4 тысячи из которых — водители.

По данным портала zakupki.gov, с декабря 2017 года ГУП «Мосгортранс» заключил семь контрактов на ремонт автобусов юго-западного филиала на общую сумму более 20 млн руб. Если поделить поровну, то на каждый из 800 автобусов придётся по 25 тыс. руб. — не так уж много, но только при условии, что ремонт требовался всем без исключения.

News.ru побеседовал с работниками 18-го автопарка, на маршруте которого случился инцидент. Водитель Михаил (имя изменено — прим. News.ru) утверждает, что техника находится в плачевном состоянии.

«По закупкам, по документации видно, что запчасти идут, но до нас они не доходят. Когда мы заявки подаём на ремонт, нам говорят, что запчастей нет, тех же лампочек H7 (светодиодная лампа, используется в фарах автомобилей, стоимость 1 шт. от 200 до 500 руб. — прим News.ru) нет. Конечно, полы будут разваливаться, колёса отлетать», — сетует Михаил.

По словам мужчины, это касается не только лампочек. Зачастую от продолжительной эксплуатации у автобусов ломаются так называемые шпильки — торчащие из колёсной оси штыри с резьбой, на которые крепится колесо. Опасная для жизни пассажиров поломка, как утверждает Михаил, не является причиной для снятия машины с рейса. Водитель утверждает, что автобусы вовсе не новые. Откатавшие пробег машины загоняют на капитальный ремонт, который, чаще всего, сводится к замене тормозных колодок и прочих расходников. Для контроля за ремонтом техники на предприятии используется электронная система подачи заявок. По регламенту, обнаруживший неисправность водитель должен обратиться в ремонтный отдел, там его обращение регистрируется, а на руки выдаётся талон с номером заявки. На практике, как утверждает Михаил, заявки просто не вносятся в базу. В результате водителям приходится покупать запчасти за свой счёт. В доказательство своих слов Михаил прислал фото чека одной из покупок.

Другой водитель, Александр (имя изменено — прим. News.ru), подтверждает слова коллеги.

«Мы выезжаем с неисправной тормозной системой, тяжёлыми рулями, нерабочими турбинами и забитыми большими радиаторами — летом свыше 100 С° приходится работать, с нерабочими предпусковыми подогревателями, утечкой воздуха, с течью масла и топлива, выезжаем с нерабочими кондиционерами и печками в салоне, нерабочим освещением, с оторванными глушителями», — поделился Александр.

Сотрудник столичного автопарка возмущён практикой покупки деталей за свой счёт. По словам мужчины, из-за массового сокращения слесарей работники вынуждены не только покупать запчасти на свои деньги, но и самостоятельно их устанавливать.

«Даже гарантийные автобусы нечем ремонтировать. Завод СВАРЗ, на котором делали раньше ТО, сейчас ничего не делает. У них у самих ничего нет. По сей день автобусы вместо антифриза на воде ездят и за перерасход топлива с водителей высчитывают», — сетует шофёр.

Кузов и интерьер многих автобусов, по словам водителей, подвержены коррозии. Металлические конструкции теряют свою прочность и могут не выдержать большие нагрузки. По словам Александра, сварочные и кузовные работы проводятся лишь в случае острой необходимости.

Пресс-служба «Мосгортранса» не согласна с жалобами водителей. Организация считает, что любые анонимные заявления на тему отсутствия запчастей являются не более чем провокацией. Каждый автобус, по данным ведомства, проходит все необходимые регламентные работы, техническое обслуживание и обязательную проверку перед выходом на линию.

«Сегодня автобусный парк "Мосгортранса" — один из самых молодых в Европе. С 2010 года он обновлён на 100%. Средний возраст автобусов — около пяти лет. Закупки транспорта проходят регулярно. В 2011—2018 годах "Мосгортранс" приобрёл около 6 тыс. новых автобусов. В 2019 году парк пополнят ещё свыше 1 тыс. автобусов. При этом более возрастной подвижной состав по мере естественного износа заменяют новым. Транспорт отвечает самым высоким требованиям. Автобусы оснащены камерами видеонаблюдения, системами спутниковой навигации и климат-контроля, бесплатным Wi-Fi, имеют низкий уровень пола и адаптированы для проезда маломобильных пассажиров. С 2013 года Мосгортранс закупает автобусы исключительно экологического класса «Евро 5». Такие машины уже составляют более половины парка. Закупка запасных частей проводится централизовано в строгом соответствии с законодательством (N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). Вместе с тем мы находимся в постоянном контакте с производителями по вопросам обслуживания техники. Также мы расширяем практику эксплуатации автобусов по контракту жизненного цикла, когда сервисное обслуживание и ремонт проводит поставщик. При этом руководство парков открыто для работников. Каждый водитель может обратиться как к своему непосредственному начальству, так и напрямую к директору филиала», — ответили на запрос News.ru в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

Тем не менее демонстрировать современный автопарк съёмочной группе организация отказалась. Попытки установить связь между участившимися инцидентами и недобросовестным обслуживанием подвижного состава «Мосгортранс» рассматривает как нападки провокаторов.