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Роберт Де Ниро пришел в ярость после судебных слушаний по разводу 

Газета.Ru + ещё 1 8 февраля 2019
Фото: Газета.Ru
Американский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро устроил телефонную перепалку со своим водителем после того, как вышел из зала суда, где идет рассмотрение дела о его разводе с Грейс Хайтауэр. Об этом сообщает Page Six.
По данным издания, Де Ниро пришел в ярость, когда не обнаружил своего водителя около выхода из здания суда. Отмечается, что актер позвонил водителю и начал «пронзительно кричать» в трубку.
"Ты не у здания [суда]! Ты не там, где нас высадил", — прокричал Де Ниро водителю.
Когда актер продолжил объяснять ему, куда нужно подъехать, он упомянул, что стоит у здания, где дежурят «все фотографы».
После этого адвокат Де Ниро завел актер обратно в здание суда. Стоявшие у суда люди посоветовали актеру «расслабиться».
Ранее сообщалось, что Роберт Де Ниро борется за опеку над дочерью.
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