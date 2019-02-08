Роберт Де Ниро пришел в ярость после судебных слушаний по разводу 

Американский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро устроил телефонную перепалку со своим водителем после того, как вышел из зала суда, где идет рассмотрение дела о его разводе с Грейс Хайтауэр. Об этом сообщает Page Six.
По данным издания, Де Ниро пришел в ярость, когда не обнаружил своего водителя около выхода из здания суда. Отмечается, что актер позвонил водителю и начал «пронзительно кричать» в трубку.
"Ты не у здания [суда]! Ты не там, где нас высадил", — прокричал Де Ниро водителю.
Когда актер продолжил объяснять ему, куда нужно подъехать, он упомянул, что стоит у здания, где дежурят «все фотографы».
После этого адвокат Де Ниро завел актер обратно в здание суда. Стоявшие у суда люди посоветовали актеру «расслабиться».
Ранее сообщалось, что Роберт Де Ниро борется за опеку над дочерью.