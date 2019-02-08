Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автобус с горняками упал с обрыва в Кузбассе 

Рамблер + ещё 79 10 часов назад
Фото: vk.com
В Кемеровской области автобус, перевозящий сотрудников разреза «Распадский», съехал с трассы и сорвался с высоты около 10 метров, сообщает ТАСС. В салоне в этот момент находились 22 человека — 6 погибли, 16 госпитализированы с различными травмами.
Факт трагедии подтвердили в ГИБДД России, уточнив, что водитель не справился с управлением КамАЗа, допустил опрокидывание машины в 100 километрах от Междуреченска.
По информации регионального департамента охраны здоровья, пострадавших госпитализировали сначала в Междуреченскую больницу, откуда на тринадцати реанимобилях перевезли в Областной клинический центр. Состояние четверых пострадавших шахтёров медики оценивают как тяжёлое, остальные двенадцать человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из центра медицины катастроф на помощь коллегам прислали дополнительную бригаду в составе нейрохирурга, травматолога, хирурга и реаниматолога и нескольких психологов.
Комментарии
ДТП , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
Названы имена попавших в аварию под Калугой детей
ДТП
Лихач протаранил шесть автомобилей на севере Москвы
ДТП
Смертельные танцы: автобус с детьми разбился под Калугой
ДТП Статьи
Встал и ушел: автобус снес пешехода в Кемерове
ДТП
Неадекватный пешеход атаковал авто, разбив зеркало
ДТП
Неспешная бабуля на скутере создала пробку
Автоновости
В Москве обнаружен еще один перекресток-ловушка
Автоновости
Автоледи высадила из машины курицу
Автоновости
В сети появилось видео летающего лимузина
Автоновости
79-летний автовандал искалечил 1000 автомобилей
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение