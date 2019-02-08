Автобус с горняками упал с обрыва в Кузбассе

В Кемеровской области автобус, перевозящий сотрудников разреза «Распадский», съехал с трассы и сорвался с высоты около 10 метров, сообщает ТАСС . В салоне в этот момент находились 22 человека — 6 погибли, 16 госпитализированы с различными травмами.

Факт трагедии подтвердили в ГИБДД России, уточнив, что водитель не справился с управлением КамАЗа, допустил опрокидывание машины в 100 километрах от Междуреченска.

По информации регионального департамента охраны здоровья, пострадавших госпитализировали сначала в Междуреченскую больницу, откуда на тринадцати реанимобилях перевезли в Областной клинический центр. Состояние четверых пострадавших шахтёров медики оценивают как тяжёлое, остальные двенадцать человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из центра медицины катастроф на помощь коллегам прислали дополнительную бригаду в составе нейрохирурга, травматолога, хирурга и реаниматолога и нескольких психологов.