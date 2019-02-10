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В Крыму в ДТП пострадали пять человек 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пять человек, в том числе двое малолетних детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в городе Джанкой в Крыму, проводится проверка. Об этом в воскресение сообщили журналистам в пресс-службе республиканского МВД.
"Проводится проверка по факту ДТП в черте города Джанкоя с участием двух транспортных средств. В результате ДТП пострадали оба водителя транспортных средств и три пассажира, из которых двое детей в возрасте пяти лет и одного года. Пострадавшие были доставлены в приемное отделение Джанкойской центральной районной больницы", — говорится в сообщении.
Авария произошла в воскресение, в 02:45 мск. По данным полиции, водитель автомобиля Chevrolet на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю Citroen.
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ДТП , Chevrolet , Citroen , МВД
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