В Крыму в ДТП пострадали пять человек

Пять человек, в том числе двое малолетних детей, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в городе Джанкой в Крыму, проводится проверка. Об этом в воскресение сообщили журналистам в пресс-службе республиканского МВД

"Проводится проверка по факту ДТП в черте города Джанкоя с участием двух транспортных средств. В результате ДТП пострадали оба водителя транспортных средств и три пассажира, из которых двое детей в возрасте пяти лет и одного года. Пострадавшие были доставлены в приемное отделение Джанкойской центральной районной больницы", — говорится в сообщении.