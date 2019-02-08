Беглецов с ДТП будут сажать в тюрьму, а нарушителей — снимать на телефон

Госдума сделала очередной шаг к тому, чтобы сделать жизнь нарушающих ПДД еще более суровой. Вскоре перед водителями, уехавшими с ДТП, всерьез замаячит перспектива тюремного срока, а на прочих нарушителей можно будет пожаловаться через мобильное приложение.

Госдумой принят в первом чтении законопроект, позволяющий распространить на всю страну практику применения приложений наподобие московского "Народного инспектора". С его помощью неравнодушные граждане могут отправлять данные о нарушениях ПДД напрямую в Госавтоинспекцию . Приложение уже несколько лет тестируется в Москве и Татарстане, и сейчас практика его применения признана положительной.

Как сообщает "Коммерсант", на всей территории России приложением смогут пользоваться только пользователи сервиса "Госуслуги" — дабы исключить анонимность жалобы. Сообщать можно будет о проезде на красный свет, непропуске пешеходов, выезде на встречку и тому подобное, но если водитель, на которого пожаловались, будет не согласен с претензиями, ему и жалобщику придется выяснять отношения в суде.

Для того, чтобы проект заработал, понадобятся специальный софт и оборудование. На их разработку и закупку в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" уже заложены порядка 2,5 млрд рублей, а само приложение в случае принятия закона должно будет заработать в течение трех ближайших лет. Впрочем, ряд парламентариев уже позволил себе негативные высказывания касательно законопроекта — упоминаются возможность "фейков и фотошопов" и прочих "перегибов", необходимость задействования в сервисе записей с видеорегистраторов и так далее.

Что касается уголовного преследования за оставление места ДТП, этот законопроект также был принят в первом чтении. Введение уголовной ответственности вместо административной подразумевает повышенное внимание прежде всего к тем водителям, которые уезжают с "пьяных ДТП" — доказать факт нахождения за рулем в нетрезвом виде через несколько дней, когда водитель является с повинной, уже невозможно. Предполагается, что когда водителям будет грозить реальный тюремный срок, таких ситуаций станет меньше.

По действующей сейчас статье 264 УК РФ при двух погибших можно получить до пяти лет тюрьмы, если водитель трезв, и на четыре года больше, если водитель пьян. Но по новым поправкам, водитель, скрывшийся с места такого ДТП, будет фактически приравнен к пьяному и получит соответствующее усиленное наказание — вплоть до 9 лет лишения свободы.