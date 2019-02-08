В Подмосковье пьяный водитель попал в три ДТП за день

Ирина Волк. Неоднократно судимый, лишенный прав водитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил три ДТП под Сергиевым Посадом, а после врезался в автомобиль ДПС , который преградил ему путь, сообщила официальный представитель МВД России

"В дежурную часть УМВД России по Сергиево-Посадскому району поступило сообщение о том, что на 18-м километре автодороги М-8 произошло дорожно-транспортное происшествие. Предполагаемый виновник ДТП скрылся на автомобиле "Мерседес", — говорится в сообщении.

Позже разыскиваемый автомобиль полиция заметила на дороге А-108.

"Водитель проигнорировал требования полицейских остановиться. Увеличив скорость, он совершил столкновение еще с двумя автомобилями в поселке Скоропусковский, а затем повредил автомобиль ДПС, который преградил ему путь", — рассказала Волк.

Тридцатидвухлетнего водителя задержали, он оказался ранее неоднократно судимым. В феврале 2017 года он был лишен водительских прав.

Представитель ведомства добавила, что согласно показаниям алкотестера, у водителя в крови было 1,064 промилле алкоголя.

По итогам ДТП водитель арестован на 12 суток. Полиция также возбудила уголовное дело по статье 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию", поскольку нарушитель попался пьяным за рулем уже не в первый раз.