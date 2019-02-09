Авария с маршруткой в Стерлитамаке: возбуждено уголовное дело

В Стерлитамаке возбуждено уголовное дело в отношении водителя пассажирского микроавтобуса, столкнувшегося с электроопорой. В результате аварии, произошедшей накануне, пострадали сам водитель маршрутки и 19 его пассажиров.

После осмотра пострадавших были госпитализированы 13 человек, в том числе трое несовершеннолетних. Уголовное дело в отношении водителя микроавтобуса возбуждено следственным подразделением Управления МВД России по Стерлитамаку по статье Уголовного кодекса РФ о нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Микроавтобус "ГАЗель NEXT" столкнулся с электроопорой на улице Технической в Стерлитамаке. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. Следователи не исключают, что причиной могла быть слишком высокая скорость на затяжном повороте в условиях дорожного снежного наката. Медицинское освидетельствование установило, что в момент ДТП водитель был трезв, сообщила пресс-служба МВД России по Республике Башкортостан.