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Следователи заинтересовались «живым щитом» из автомобилей на трассе М-7 

Авторадио + ещё 8 23 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Действия полицейских из Владимира проверят Следственный комитет и Центральный аппарат ГИБДД. Речь идёт об инциденте, произошедшим в минувшую субботу, когда правоохранители выстроили «живой щит» на трассе М-7 во Владимирской области, чтобы задержать нарушителя на автомобиле «Шкода». Он ехал по встречной полосе и был опасен для окружающих. Кадры инцидента появились в социальных сетях. На них видно, что дорога перегорожена машинами обычных граждан. Однако в пресс-службе регионального управления МВД заявили, что движение было просто перекрыто. Теперь сразу два ведомства: СКР и ГИБДД проведут проверку.
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ДТП , Skoda , СКР , ГИБДД , МВД
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