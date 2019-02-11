Следователи заинтересовались «живым щитом» из автомобилей на трассе М-7 

Действия полицейских из Владимира проверят Следственный комитет и Центральный аппарат ГИБДД. Речь идёт об инциденте, произошедшим в минувшую субботу, когда правоохранители выстроили «живой щит» на трассе М-7 во Владимирской области, чтобы задержать нарушителя на автомобиле «Шкода». Он ехал по встречной полосе и был опасен для окружающих. Кадры инцидента появились в социальных сетях. На них видно, что дорога перегорожена машинами обычных граждан. Однако в пресс-службе регионального управления МВД заявили, что движение было просто перекрыто. Теперь сразу два ведомства: СКР и ГИБДД проведут проверку.