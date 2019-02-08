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Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Стерлитамаке 

РИА Новости + ещё 1 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Двое детей и пять взрослых пострадали при столкновении маршрутного микроавтобуса со столбом в городе Стерлитамак в Башкирии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
"На улице Техническая маршрутная "Газель" врезалась в электрическую опору. Пострадали семь человек, в том числе двое детей", — сказал собеседник агентства.
По его словам, все пострадавшие направлены для осмотра в первую городскую клиническую больницу Стерлитамака.
По предварительным данным, водитель "Газели" не справился с управлением. Обстоятельства ДТП выясняются.
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