Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Стерлитамаке

Двое детей и пять взрослых пострадали при столкновении маршрутного микроавтобуса со столбом в городе Стерлитамак в Башкирии, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики. "На улице Техническая маршрутная "Газель" врезалась в электрическую опору. Пострадали семь человек, в том числе двое детей", — сказал собеседник агентства. По его словам, все пострадавшие направлены для осмотра в первую городскую клиническую больницу Стерлитамака. По предварительным данным, водитель "Газели" не справился с управлением. Обстоятельства ДТП выясняются.