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Легковушка влетела в бензовоз на МКАД 

ТК «Звезда» + ещё 6 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Авария произошла неподалеку от Косинской эстакады.
На Московской кольцевой автодороге неподалеку от Косинской эстакады произошло ДТП. Бензовоз столкнулся с легковым автомобилем.
К счастью, в результате аварии не произошло разлива топлива, что является распространенным сценарием при ДТП с бензовозом. В результате происшествия никто не пострадал.
«В районе восьмого километра МКАД на внутренней стороне произошло столкновение автомобиля Hyundai и бензовоза. В результате происшествия пострадавших нет», — рассказали «Звезде» в московском управлении ГИБДД.
Однако не все ДТП с участием бензовоза заканчиваются таким образом. Ранее стало известно о трагической аварии, случившейся между Тюменью и Ханты-Мансийском, где выехавший на встречную полосу бензовоз столкнулся с автобусом. В результате погибли шесть человек, восемнадцать получили травмы и ранения.
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