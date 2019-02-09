Легковушка влетела в бензовоз на МКАД

Авария произошла неподалеку от Косинской эстакады.

На Московской кольцевой автодороге неподалеку от Косинской эстакады произошло ДТП. Бензовоз столкнулся с легковым автомобилем.

К счастью, в результате аварии не произошло разлива топлива, что является распространенным сценарием при ДТП с бензовозом. В результате происшествия никто не пострадал.

«В районе восьмого километра МКАД на внутренней стороне произошло столкновение автомобиля Hyundai и бензовоза. В результате происшествия пострадавших нет», — рассказали «Звезде» в московском управлении ГИБДД.

Однако не все ДТП с участием бензовоза заканчиваются таким образом. Ранее стало известно о трагической аварии, случившейся между Тюменью и Ханты-Мансийском, где выехавший на встречную полосу бензовоз столкнулся с автобусом. В результате погибли шесть человек, восемнадцать получили травмы и ранения.